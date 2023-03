Berlin/Frankfurt/Oder (dpa/bb) – Bei Kontrollen hat die Bundespolizei in Frankfurt/Oder 23 illegal eingereiste Menschen aus dem Iran und aus Afghanistan aufgegriffen. Wie die Bundespolizeidirektion Berlin am Freitag mitteilte, hatten die Beamten zunächst am Donnerstagmittag an der Frankfurter Stadtbrücke zwölf Fußgänger kontrolliert, die gerade über die polnische Grenze gekommen waren. Die sieben Männer aus Afghanistan und fünf aus dem Iran wiesen sich demnach zum Teil mit ihren nationalen Pässen aus. Andere hatten keine Dokumente.

Kurze Zeit später kontrollierten Einsatzkräfte nach einem Bürgerhinweis an der Bundesstraße 122 an einer Tankstelle eine weitere Gruppe von elf afghanischen Staatsangehörigen. Die Männer, die zum Teil ohne Ausweise waren, sollen sich dort umgezogen und Sachen weggeworfen haben. Auch sie verfügten über keine Dokumente, die sie zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen.

Gegen die 23 Männer im Alter von 21 bis 52 Jahren wird wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise ermittelt. Bei der Befragung gaben sie den Angaben zufolge an, über die sogenannte Belarus-Route nach Deutschland gekommen zu sein. Sie wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung der zentralen Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt übergeben.