Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Bundespolizisten haben in Frankfurt (Oder) und Roggosen (Spree-Neiße) insgesamt 29 unerlaubt eingereiste Menschen entdeckt. So kontrollierten Einsatzkräfte nach eigenen Angaben vom Freitag in der Oderstadt eine Gruppe von elf Männern, die zu Fuß über die Frankfurter Stadtbrücke aus Polen eingereist war.

Weder die zwei 25-Jährigen aus Afghanistan noch die neun ägyptischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 17 und 32 Jahren hatten am Donnerstag eine Aufenthaltsgenehmigung. Nach Zeugenaussagen soll ein unbekannter Fahrer eines Kleintransporters die Männer auf polnischer Seite an einer Bushaltestelle absetzt haben. Der Fahrer einer regulären Buslinie über die Grenze verweigerte ihre Mitnahme. Gegen den unbekannten mutmaßlichen Schleuser wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern eingeleitet.

In Roggosen bei Forst entdeckten Einsatzkräfte am Donnerstag 18 syrische Staatsangehörige, die ohne Aufenthaltsgenehmigung unterwegs waren. Keine der 4 Frauen und Mädchen im Alter zwischen fünf und 37 Jahren sowie 14 Männer im Alter von vier bis 35 Jahren hatte Dokumente für eine legale Einreise nach Deutschland.