Frankfurt (Oder) (dpa) – Die Bundespolizei hat in Brandenburg an der deutsch-polnischen Grenze mit festen Kontrollen begonnen. Mit der Entscheidung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vom Montag seien vorübergehend Binnengrenzkontrollen eingeführt worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Das sei an der Grenze zu Polen im Bereich von Brandenburg an mehreren Stellen der Fall. Auf der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) kontrollierten Bundespolizisten direkt an der Grenze.

Faeser hatte angekündigt, dass sie stationäre Kontrollen für die Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz bei der EU-Kommission angemeldet habe.