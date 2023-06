Königs Wusterhausen (dpa) – Die Netzhoppers KW-Bestensee sind zuversichtlich, auch in der kommenden Saison in der Volleyball-Bundesliga zu spielen. Der Club, der einen Insolvenzantrag gestellt hat, reichte bei der Volleyball-Bundesliga (VBL) nach eigenen Angaben die notwendigen Unterlagen zur wirtschaftlichen Situation ein. «Wir sind sehr optimistisch, dass wir die Auflagen erfüllen konnten», sagte Dirk Westphal, Ex-Spieler und Sportdirektor, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. «Jetzt müssen wir es noch über die Ziellinie drücken.» Es gebe noch ein paar Fragen zu beantworten.

Der Club hatte trotz seines Insolvenzantrages die Lizenzierungsunterlagen für die Bundesliga eingereicht. Nun mussten die Brandenburger der VBL unter anderem nachweisen, dass 80 Prozent des Etats für die kommende Saison gesichert sind. «Wir sind frohen Mutes, dass es klappt», sagte Westphal. Die VBL prüft die Unterlagen jetzt.