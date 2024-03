Kloster Lehnin/Stahnsdorf (dpa/bb) – In Kloster Lehnin und Stahnsdorf im Landkreis Potsdam-Mittelmark finden am Sonntag Bürgermeisterwahlen statt. Von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr sind die Wahlberechtigten aufgerufen, an die Wahlurnen zu treten. Sollte kein Bewerber im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, ist eine Stichwahl erforderlich. Außerdem müsste die Stimmenanzahl des jeweiligen Bewerbers oder der Bewerberin mindestens 15 Prozent aller Wahlberechtigten umfassen, wie die Wahlleitung in den Gemeinden mitteilte.

In der Gemeinde Kloster Lehnin will der parteilose Bürgermeister Uwe Brückner wiedergewählt werden. Er ist seit acht Jahren Amtsinhaber und tritt als Einzelbewerber gegen vier weitere Kandidaten und eine Kandidatin an. Eine Stichwahl gilt als wahrscheinlich. Rund 9800 Menschen sind zur Wahl aufgerufen.

Bei der Bürgermeisterwahl in Stahnsdorf sind rund 13.200 Wahlberechtigte zur Abstimmung aufgerufen. Gegen Amtsinhaber Bernd Albers (Bürger für Bürger) stellen sich Tina Reich für die SPD und der CDU-Kandidat Richard Kiekebusch zur Abstimmung. Eine mögliche Stichwahl soll dann ebenfalls am 17. März stattfinden.