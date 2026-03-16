Brandenburg an der Havel (dpa/bb) – Der neue Oberbürgermeister von Brandenburg an der Havel, Daniel Keip, will in Zeiten des Internet-Booms das soziale Miteinander wieder stärken. Er sieht mehr Bedarf für Orte, an denen Menschen sich wirklich begegnen, wie der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur sagte. «Wer kennt heute noch seine Nachbarn?»

Der 39 Jahre alte Rathauschef sagte im Interview: «Alles wird digitaler. Was wir aber dann aus dem Blick verlieren, ist, dass wir auch ganz handfest wieder Orte brauchen, wo Menschen miteinander sein können. Das haben wir Nachholbedarf.» Bürgerhäuser und Stadtteilhäuser werden ihm zufolge wieder wichtiger.





«Wer kann sich den 70. Geburtstag im Restaurant noch leisten mit der ganzen Familie und Freunden?», meinte Keip. In Zeiten von Altersarmut seien Bürgerhäuser eine gute Möglichkeit, zusammen zu feiern.

«Eine Stadt ist mehr als der Ort zum Wohnen»

Der Oberbürgermeister der 75.000-Einwohner-Stadt will auch die Bürgerbeteiligung stärken und Jugendliche einbinden. «Da müssen wir ansetzen, dass eine Stadt nicht einfach nur der Ort zum Wohnen ist, der die Hülle und den Rahmen gibt, sondern dass es auch ein Ort des Miteinanders ist, an dem man mitwirken kann.»

Er wolle zudem in die Schulen gehen und dort das Gespräch suchen, sagte Keip. «Denn unser Auftrag aus der Kommunalverfassung ist ja, Kinder und Jugendliche frühzeitig an den Prozessen, die sie betreffen, auch zu beteiligen.»

Die Bürger hätten anderseits zu Recht die Erwartung, dass sich die Stadt um das Theater, ein Schwimmbad, eine Sportanlage, um Arbeitsplätze und Infrastruktur kümmere. Als Oberbürgermeister dürfe man nicht versuchen, die Verantwortung einfach wegzuschieben und sich «wegducken», selbst wenn andere Behörden möglicherweise zuständig seien.

Rathauschef mit Faible für Fahrräder

Der neue Oberbürgermeister löst CDU-Rathauschef Steffen Scheller an der Spitze der kreisfreien Stadt ab. In seiner Freizeit rudert und radelt Keip gern. Elf Fahrräder habe er inzwischen, erzählte der Verwaltungswissenschaftler, der in Tübingen studierte. Den Weg ins Rathaus – ein spätgotischer Backsteinbau am Marktplatz – legt er von zu Hause in wenigen Minuten aber zu Fuß zurück.