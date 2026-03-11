Wandlitz (dpa) – Die künftige Nutzung des riesigen historischen Areals am Bogensee bei Wandlitz mit der ehemaligen FDJ-Hochschule und der Villa von NS-Minister Joseph Goebbels ist nach den Worten von Bürgermeister Oliver Borchert «ein Projekt von nationaler Bedeutung».

Es sei ein wichtiges Signal, dass sich nun der Bund mit der Liegenschaft beschäftige, erklärte er auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Er begrüße, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben das Gelände Anfang März besichtigt habe. Sie ist auch für Gelände und Gebäude der Bundeswehr zuständig.





Auch Nutzung für Bildung, Gesundheit oder Tourismus?

Zugleich betonte der Bürgermeister, dass auch andere Optionen denkbar seien. Die vom Bund geförderten Perspektivstudie über die kommenden zwei Jahre stehe erst am Anfang. «Es wäre daher zum jetzigen Zeitpunkt weder sinnvoll noch zielführend, den Fokus ausschließlich auf die Bundeswehr zu legen. Wir führen die Perspektivstudie weiter und bleiben offen für unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten – sei es im Bildungs-, Gesundheits- oder Tourismusbereich.»

Das Areal von 16 Hektar, das dem Land Berlin gehört, liegt isoliert in einem Landschaftsschutzgebiet. Zu den Denkmalen dort gehören der Goebbels-Landsitz und die ehemalige Hochschule des kommunistischen Jugendverbands Freie Deutsche Jugend (FDJ) in der DDR. Seit dem Jahr 2000 ist das Gelände ungenutzt und verfällt. Seit langem gibt es eine Debatte darüber, wie eine neue Nutzung aussehen kann.

Bundeswehr will Goebbels-Villa nicht nutzen

Borchert betonte, dass die Bundeswehr während der Besichtigung eine Nutzung der ehemaligen Goebbels-Villa ausdrücklich ausgeschlossen habe. Besichtigt wurden nach seinen Worten ausschließlich die Gebäude der ehemaligen FDJ-Hochschule.

Weil der Eigentümer, das Land Berlin, kein Geld und kein Interesse an einer Entwicklung hat, überließ der Senat das Gelände vorerst bis Ende 2027 der Gemeinde Wandlitz unentgeltlich zur Nutzung.

Exposé soll Interessenten fundierte Informationen geben

Derzeit arbeitet die Gemeinde laut Borchert an einem Exposé, das potenziellen Interessenten fundierte Informationen geben soll. «Aufgrund ihrer Größe und ihrer historischen Bedeutung sehe ich die Entwicklung der Liegenschaft Bogensee als eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern, Kreis und Kommune.»