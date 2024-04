Berlin (dpa/bb) – Das im vergangenen Jahr gegründete Berliner Bündnis für Ausbildung hat sein Ziel bekräftigt, bis Ende 2025 rund 2000 zusätzliche Ausbildungsverhältnisse in der Hauptstadt zu schaffen. Darauf verständigten sich die Vertreter aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik bei ihrer dritten Sitzung am Montag. Die Teilnehmer einigten sich dabei als Vergleichsgrundlage auf den Ausbildungsstand vom 31. Dezember 2023, wie das Bündnis mitteilte.

An dem Stichtag waren 32 535 junge Menschen in einer betrieblichen Ausbildung, wie Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) im Anschluss an das Treffen sagte. «Das bedeutet, dass wir dann 34 535 in betrieblicher Ausbildung haben wollen», betonte die Senatorin mit Blick auf das Zieldatum am 31. Dezember 2025.

Rund 47 Maßnahmen hat das Bündnis zum Erreichen dieses Vorhabens identifiziert. Dazu gehört etwa die zielgerichtetere Ansprache junger Menschen, insbesondere über die sozialen Medien. Auch die Betriebe sollen stärker angesprochen und für das Thema sensibilisiert werden. Wichtig seien zudem vertiefte Kontakte zwischen Schulen und Unternehmen, sagte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU).

Der Fortschritt der Maßnahmen soll in mehreren Schritten ausgewertet werden. Ein erster Stand soll Ende August dieses Jahres vorgelegt werden, sagte Giffey, ein zweiter im Februar 2025. Für September kommenden Jahres ist ein Abschlussbericht geplant. Ob das Ziel erreicht wurde, könnte im Frühjahr 2026 feststehen.

Das Ausbildungsbündnis sei ein Baustein, um dem derzeitigen Bedarf von 200 000 fehlenden Fachkräften in Berlin zu begegnen, betonte Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD). Mit dem Ziel, bis Ende 2025 rund 2000 zusätzliche Ausbildungsverträge zu schaffen, war das Bündnis im August 2023 ins Leben gerufen worden. Auch Arbeitgeber und Gewerkschaften sind daran beteiligt.