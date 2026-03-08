Magdeburg (dpa) – Nach dem Bruch der bundesweit einzigen Koalition aus SPD und BSW Anfang des Jahres hat der Fraktionsvorsitzende des BSW in Brandenburg, Niels-Olaf Lüders, die politischen Vorgänge scharf kritisiert. «Es ist eine Schlangengrube», sagte Lüders auf einem Parteitag des BSW im benachbarten Sachsen-Anhalt. «So dreckig habe ich das nicht erwartet.» Es seien interne Konflikte behauptet und konstruiert worden, die es so gar nicht gegeben habe. «In Brandenburg hatten wir einen Crashkurs darin, was jungen Parteien in kürzester Zeit widerfahren kann.»

Das Bündnis aus SPD und BSW in Brandenburg war im Januar 2026 nach wochenlangem internem Streit innerhalb der BSW-Fraktion zerbrochen. Mehrere BSW-Abgeordnete waren aus Partei und Fraktion ausgetreten. In der vergangenen Woche hatten SPD und CDU einen neuen Koalitionsvertrag vorgestellt.



