Berlin (dpa/bb) – Zwei Brüder sollen in Berlin-Gesundbrunnen einen Geldautomaten aus dem Boden gerissen und in einem gestohlenen Transporter abtransportiert haben. Die Staatsanwaltschaft will sie nun wegen gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls vor das Berliner Landgericht bringen und hat Anklage erhoben, wie sie am Dienstag mitteilte.

Nach den Ermittlungen sollen die Männer im Alter von 39 und 34 Jahren am 17. Januar 2022 erst den Transporter und dann eine Woche später den Automaten mit rund 50 000 Euro gestohlen haben. Der Transporter sei später vor einem Werkstoffhof gefunden worden. An dem Wagen sollen Polizisten DNA-Spuren der Brüder festgestellt haben. Es seien zudem Reste des Geldautomaten gefunden worden, hieß es.