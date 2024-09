Potsdam (dpa) – Sein kostenfreies Outdoor-Sportangebot hat Ajax Eichwalde 2000 zum zweiten Mal in Folge einen bronzenen Stern des Sports in Brandenburg beschert. Für das Projekt «Zweiter Fitnessplatz für die Gemeinde Eichwalde» erhielt der Verein den Preis in Höhe von 1.500 Euro, der von der Berliner Volksbank in ihrem Brandenburger Marktgebiet vergeben wird, bei einer Verleihung in Potsdam. Insgesamt wurden sechs Vereine ausgezeichnet.

Ajax Eichwalde 2000 kommt im Wettbewerb eine Runde weiter und darf sich Hoffnungen auf einen Stern des Sports in Silber machen. Die Preisverleihung findet am 26. November 2024 in der Staatskanzlei in Potsdam statt. Der dortige Gewinner qualifiziert sich für das Bundesfinale, das in Berlin stattfindet.