Berlin (dpa/bb) – Auf dem britischen Soldatenfriedhof des Südwestkirchhofs Stahnsdorf haben deutsche und britische Staatsbürger am Sonntag den gefallenen Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkriegs gedacht. «Wie in jedem Jahr gedenken Deutsche und Briten, Militärs und Zivilisten gemeinsam an den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft», teilte der Förderverein des Südwestkirchhofs mit. Auf dem rund 1 Hektar großen Areal auf dem Gelände des Kirchhofs sind den Angaben zufolge 1176 Soldaten, Matrosen und Angehörige der Handelsmarine des Vereinigten Königreichs bestattet. Seit 1924 begehe die britische Regierung den Remembrance Sunday auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf, hieß es.