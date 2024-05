Berlin (dpa/bb) – Die Mitgliederversammlung von Hertha BSC könnte am Sonntag zum Stimmungsbarometer für den Fußball-Zweitligisten werden. Im CityCube an der Messe Berlin (11.00 Uhr) werden unter anderem die Misstöne zwischen den Ultras und der Vereinsführung über die Fortführung des sogenannten Berliner Wegs im Blickpunkt stehen. Zudem könnten Mitglieder die Probleme von Hertha-Investor 777 Partners an seinen anderen Standorten thematisieren.

Unklar ist noch, mit welchem Cheftrainer die Berliner nach der Trennung von Club-Legende Pal Dardai den Angriff auf die Bundesliga angehen wollen. Gewählt wird bei der Mitgliederversammlung nicht, sondern erst im Herbst wieder. Fabian Drescher führt den Club nach dem Tod von Präsident Kay Bernstein bis dahin interimsmäßig.