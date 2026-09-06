Berlin (dpa/bb) – Berlins AfD-Spitzenkandidatin Kristin Brinker sieht ihre Partei nach der Wahl in Sachsen-Anhalt auf dem richtigen Kurs. «Das heutige Wahlergebnis beweist, dass ein politischer Weg abseits der verkrusteten Altparteien möglich ist», sagte Brinker. «Viele Menschen, die mit den Verhältnissen unzufrieden sind, zögern nicht mehr und wählen die AfD. Sie wollen den politischen Wandel, eine grundsätzliche politische Wende. Wir spüren das auch im Berliner Wahlkampf.»

«Ulrich Siegmund und die sachsen-anhaltische AfD haben einen großartigen Wahlsieg errungen und ein Ergebnis erzielt, dass der AfD noch vor kurzem niemand zugetraut hätte», sagte Brinker, die in Berlin Landes- und Fraktionsvorsitzende ihrer Partei ist.





Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt die AfD nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF deutlich vorn. In Berlin werden am 20. September ein neues Landesparlament und die Bezirksverordnetenversammlungen gewählt.