Gosen-Neu Zittau (dpa/bb) – Ein brennender Strommast in Goßen-Neu Zittau (Landkreis Märkisch Oderland) in der Region nahe der Tesla-Gigafactory hat am Dienstag für einen größeren Stromausfall gesorgt. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 5.15 Uhr zu dem Brand gerufen und begann mit den Löscharbeiten. Durch das Feuer ist der Strom nach Angaben eines Sprechers im Umkreis ausgefallen. Ob das Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin ebenfalls davon betroffen ist, war zunächst nicht bekannt. Auch zur Brandursache machte die Polizei vorerst keine Angaben. Zuvor hatte die «MAZ» darüber berichtet.