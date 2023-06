Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Spandau haben in der Nacht zu Montag drei Autos gebrannt. Ein Zeuge habe wegen eines brennenden Wagens die Polizei gerufen, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Beim Eintreffen der Beamten hätten dann drei Autos gebrannt. Die Feuerwehr habe die Fahrzeuge löschen können. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der Brandursache.

Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens könne man noch nicht machen, sagte der Sprecher weiter. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.