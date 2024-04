Berlin (dpa/bb) – Nach einer versuchten Brandstiftung an einem Auto auf einem Grundstück in Berlin-Grunewald ermittelt der polizeiliche Staatsschutz. Es sei eine politische Motivation der Tat nicht auszuschließen, teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit. Rund um das mit Videokameras gesicherte Grundstück in der Königsallee waren seit dem späten Vormittag Polizisten im Einsatz. Kriminaltechniker sicherten Spuren, auch ein Hund war im Einsatz. Weitere Angaben zu möglichen Hintergründen nannte die Polizeisprecherin zunächst nicht.

Nach Angaben der Polizeisprecherin verließ der 48 Jahre alte Bewohner des Einfamilienhauses am Morgen gegen 10.10 Uhr das Gebäude und ging zu seinem Auto. Dort habe er dann abgebrannte Gegenstände entdeckt. Das Fahrzeug sei nicht beschädigt worden. Menschen seien nicht verletzt worden, sagte die Sprecherin.