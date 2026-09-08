Potsdam (dpa/bb) – Das Bauen und Umbauen in Brandenburg soll mit Hilfe schnellerer Genehmigungen nach Plänen der rot-schwarzen Koalition leichter werden. Die Landtagsfraktionen von SPD und CDU wollen die Landesregierung dazu auffordern, für eine bessere Zusammenarbeit der beteiligten Behörden zu sorgen. Konkret geht es um bessere Abstimmungen von Denkmal-, Umwelt- und Naturschutz sowie Arbeits- und Brandschutz. Der gesamte Landtag entscheidet noch darüber.

Die Pläne gelten für alle, vor allem für öffentliche und denkmalgeschützte Gebäude. «So darf es beispielsweise nicht scheitern, an denkmalgeschützten Schulgebäuden zeitgemäßen Sonnenschutz anzubringen», heißt es in einem gemeinsamen Antrag von SPD- und CDU-Fraktion. Bei Zielkonflikten sollten sich die Behörden etwa früher abstimmen. Der Landtag hatte im Juni eine neue Bauordnung beschlossen, um das Bauen zu beschleunigen. So sollen Bauanträge schneller geprüft werden.



