Schönefeld (dpa/bb) – Die Landesvorsitzende der Brandenburger Grünen, Juliana Meyer, will ihr Amt nach einem Jahr aufgeben. «Die Anforderungen an dieses hochintensive politische Amt, die beruflichen Verpflichtungen und Erwartungen sowie meine Verantwortung als Mutter eines siebenjährigen Kindes in Cottbus sind so dauerhaft nicht mehr miteinander vereinbar», erklärte sie in einer Mitteilung der Grünen. Am 14. November wolle sie den Vorsitz auf der Landesdelegiertenkonferenz (LDK) in Schönefeld zur Verfügung stellen.

Dann wird eine neue Landeschefin gewählt. Eine Nachfolgerin stand zunächst nicht fest. «Bis zur LDK werde ich mein Amt mit voller Kraft weiter ausüben», kündigte Meyer an.





Landesparteirat berät über Vorgehen

Der Landesvorsitzende Clemens Rostock bedauerte den Rückzug. Meyer habe wichtige Themen angesprochen, besonders die Bildungspolitik, sagte er. Sie wolle den Brandenburger Grünen verbunden bleiben und sich auch künftig für junge Menschen einsetzen. Der Landesparteirat will nach Angaben der Grünen am 24. September über das weitere Vorgehen beraten.

Meyer war im November 2025 zur Landesvorsitzenden gewählt worden. Sie hatte 55,5 Prozent der Stimmen erhalten und sich gegen die Mitbewerberin Svenja Künstler durchgesetzt. Die Wahl war notwendig geworden, weil die bisherige Vorsitzende Andrea Lübcke für die frühere Außenministerin Annalena Baerbock in den Bundestag nachrückte.