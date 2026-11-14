Schönefeld (dpa/bb) – Die Grünen-Politikerin Cindy Hahn ist neue Landesvorsitzende ihrer Partei in Brandenburg. Die bisherige frauenpolitische Sprecherin des Landesverbands erhielt am Samstag beim Landesparteitag in Schönefeld in einem knappen Rennen schließlich 70 von 138 gültigen Stimmen – das entspricht knapp 51 Prozent.

Im dritten Wahlgang setzte sich Hahn gegen die frühere Büroleiterin von Ex-Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher, Lirije Nitaj-von Petersdorff durch, die auf 66 Stimmen kam. Die Wahl wurde nötig, weil Juliana Meyer nach nur einem Jahr aus persönlichen Gründen aufgehört hatte. Co-Landeschef Clemens Rostock bleibt im Amt.





Hahn: Menschen besser erreichen

Die Grünen waren bei der Landtagswahl 2024 aus dem Landtag geflogen. «Ich will, dass wir Bündnis-Grüne als die politische Kraft nach vorne treten, die Brandenburg auf die Zukunft vorbereitet», sagte Hahn. «Wir fehlen spürbar im aktuellen Landtag. Aber damit wir Brandenburg wieder mitgestalten können, müssen wir die Menschen wieder besser erreichen – und das gelingt nicht vom Schreibtisch aus.»

Die neue Landeschefin lag in allen drei Wahlgängen vorn. Hahn trat neben Lirije Nitaj-von Petersdorff auch gegen das frühere Vorstandsmitglied Viviane Triems und gegen die vielfaltspolitische Sprecherin des Landesverbands, Surani Loibl, an. Im ersten Wahlgang schied Loibl aus, im zweiten Wahlgang Triems.