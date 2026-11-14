Schönefeld (dpa/bb) – Die Brandenburger Grünen wählen am Samstag bei ihrem Landesparteitag in Schönefeld (Beginn 10.00 Uhr) eine neue Landeschefin. Die bisherige Landesvorsitzende Juliana Meyer hört nach nur einem Jahr aus persönlichen Gründen auf. Vier Politikerinnen bewerben sich um das Amt. Meyer war im November 2025 zur Landesvorsitzenden gewählt worden, nachdem die damalige Vorsitzende Andrea Lübcke in den Bundestag nachgerückt war.

Die frauenpolitische Sprecherin des Landesverbands, Cindy Hahn aus der Uckermark, will das Leben auf dem Land verbessern, wie aus ihrer Bewerbung hervorgeht. Die frühere Büroleiterin von Ex-Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher, Lirije Nitaj-von Petersdorff aus Potsdam, strebt 2029 die Rückkehr der Grünen in den Landtag an – ihre Partei soll sichtbarer werden.





Die vielfaltspolitische Sprecherin des Landesverbands, Surani Loibl aus Teltow-Fläming, setzt auf «klare Kante gegen Rechtsextremismus». Das frühere Landesvorstandsmitglied Viviane Triems aus Potsdam setzt sich für sozialen Klimaschutz ein.

Co-Landeschef Clemens Rostock bleibt im Amt. Er strebt ebenfalls die Rückkehr der Grünen in den Landtag an und argumentiert, dass dort linke, liberale und ökologische Stimmen fehlten. Die Grünen flogen 2024 aus dem Landtag.

Debatte über Amt und Mandat

Die Partei berät in Schönefeld auch über eine mögliche Aufweichung der Trennung von Parteiamt und Parlamentsmandat. Bisher kann ein Parteiamt etwa im Vorstand nicht zugleich mit einem parlamentarischen Mandat wie im Bundes- oder Landtag oder einem Regierungsamt ausgeübt werden.

Der Parteirat fand dazu keinen Konsens, legte aber einen Vorschlag vor: Danach darf künftig ein Viertel des Landesvorstands und höchstens ein Mitglied des geschäftsführenden Landesvorstands zugleich ein Mandat in Landtag, Bundestag oder EU-Parlament haben.

Grüne wollen besser auf Hitze reagieren

Die Grünen wollen Brandenburg auch besser auf Hitzeperioden vorbereiten. Ein Hitzeaktionsplan müsse vor allem ältere Menschen, Pflegebedürftige, Kinder, Menschen mit Vorerkrankungen und besonders belastete Beschäftigte berücksichtigen, heißt es in einem Leitantrag des Landesvorstands. Als Gast der Delegiertenkonferenz wird Ex-Bundesvorsitzende Ricarda Lang erwartet.