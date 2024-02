Potsdam (dpa) – Die Brandenburger CDU hat den Thüringer CDU-Landesvorsitzenden Mario Voigt als Mitglied der Bundesparteispitze vorgeschlagen. Fürs Präsidium unterstütze die CDU Brandenburg Voigt, «der in Thüringen und beim Grundsatzprogramm großartig abliefert», schrieb Brandenburgs CDU-Landes- und Fraktionschef Jan Redmann am Samstag beim Portal X (früher Twitter).

Im Mai findet in Berlin der nächste CDU-Bundesparteitag statt. Der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann soll nach dem Willen des CDU-Arbeitnehmerflügels einer der Stellvertreter von CDU-Chef Friedrich Merz werden. Die CDU Brandenburg unterstützt Laumann nach Redmanns Angaben als Vize. «Kajo Laumanns Kandidatur ist eine gute Nachricht», schrieb Redmann bei X. «Er würde die Volkspartei CDU arbeitnehmerseitig stärken.» Laumann ist bereits Mitglied im CDU-Präsidium.

In Brandenburg und Thüringen wird im September ein neuer Landtag gewählt. Der Thüringer Partei- und Fraktionschef Voigt soll die Thüringer CDU als Spitzenkandidat nach zehn Jahren Oppositionen zurück in die Regierung bringen. Redmann ist Spitzenkandidat seiner Landespartei in Brandenburg.