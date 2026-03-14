Prenzlau (dpa/bb) – Brandenburgs AfD-Landesvorsitzender René Springer ist in seinem Amt bestätigt worden. Der 46 Jahre alte Bundestagsabgeordnete erhielt beim Landesparteitag in Prenzlau 82,3 Prozent der Mitgliederstimmen. Vor zwei Jahren hatte Springer 82,1 Prozent erhalten. Dabei sind Enthaltungen eingerechnet.

Springer peilt Alleinregierung an

Der Landeschef strebt nach der nächsten Landtagswahl 2029 eine Alleinregierung der AfD an. Er werfe alles in die Waagschale, «damit wir bei der nächsten Landtagswahl die absolute Mehrheit holen und dieses Land regieren. Und zwar alleine regieren», sagte Springer. Er wolle eine gute Zukunft für seine Kinder. «Ich möchte, dass sie nicht in einem Kalifat aufwachsen, sondern in einem freien Land.»



