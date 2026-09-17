Potsdam (dpa/bb) – Mehrere Umwelt- und Naturschutzverbände in Brandenburg protestieren gegen geplante Kürzungen im Doppelhaushalt für nächstes und übernächstes Jahr. Mit einer Kundgebung vor dem Landtag riefen die Verbände die Abgeordneten auf, dies zu verhindern.

«Mit dem Landeshaushalt, wenn man sich den genau anschaut, wird vor allem beim Umwelt- und Naturschutz gesägt», sagte die Politische Geschäftsführerin des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Brandenburg, Joyce-Ann Syhre.





Als Beispiele nannte sie Kürzungen beim Moorschutz und bei der Umweltbildung sowie Holzverkäufe des Landesforstes. «Das ist absolut entgegen den Waldumbauzielen», sagte Syhre.

Die geplante Halbierung der Förderung der Verbände führe außerdem zu Personalabbau. Die Förderung soll von 700.000 auf 350.000 Euro im Jahr halbiert werden. Der Landtag hat den Doppelhaushalt noch nicht beschlossen.