Potsdam (dpa/bb) – Die Brandenburger Landesregierung wird nach eigenen Angaben keine Spiele der Fußball-Europameisterschaft mit angebotenen kostenlosen VIP-Tickets besuchen. «Uns liegen keine derartigen Einladungen oder Angebote für EM-Tickets vor», teilte Regierungssprecher Florian Engels der Deutschen Presse-Agentur mit. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und seine Ministerinnen und Minister hätten auch nicht geplant, ein Spiel der Fußball-EM privat im Stadion zu besuchen. Er werde das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft nach einem terminreichen Tag zuhause bei einem Bier schauen, sagte Woidke.

Für Geschenke hat sich die Regierung Regeln gegeben: Grundsätzlich ist die Annahme von Geschenken verboten. «Die selbstlose, uneigennützige und auf keinen persönlichen Vorteil bedachte Führung der Dienstgeschäfte ist eine der Grundlagen eines am Gemeinwohl ausgerichteten öffentlichen Dienstes», heißt es in einer Brandenburger Verwaltungsvorschrift. Beamtinnen und Beamte dürften auch nach Ende des Beamtenverhältnisses keine Belohnungen, Geschenke oder sonstigen Vorteile für sich oder eine dritte Person in Bezug auf ihr Amt fordern, sich versprechen lassen oder annehmen. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der obersten Dienstbehörde.

Die Fraktionen der Linken und der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus hatten am Dienstag erklärt, keine kostenlosen Tickets für Spiele der Fußball-EM annehmen zu wollen. Laut der Sportverwaltung wurden allen fünf Fraktionen Eintrittskarten für EM-Spiele in Berlin angeboten. Die Europameisterschaft in Deutschland findet vom 14. Juni bis 14. Juli statt, Berlin ist einer der Austragungsorte des Turniers.