Potsdam (dpa/bb) – Die Polizei in Brandenburg ist wegen des Großangriffs auf Israel in Kontakt mit jüdischen und israelischen Einrichtungen im Land. Bei solchen Lagen gebe es große Unsicherheit, Polizisten informierten deshalb Vertreter dieser Einrichtungen über ihre Erreichbarkeit – auch um ein Sicherheitsgefühl zu geben, sagte die Sprecherin des Polizeipräsidiums, Beate Kardels, der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. «Die Polizei ist sensibilisiert». Verstärkte Sicherheitsvorkehrungen vor jüdischen und israelischen Einrichtungen, wie etwa Synagogen, gibt es ihr zufolge aktuell nicht.

Israel ist am Samstagmorgen von der Hamas vom Gazastreifen aus massiv aus der Luft, am Boden und von der See aus angegriffen worden. Die Islamistische Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

Bis Samstagnachmittag waren 2200 Raketen aus Gaza auf Israel abgefeuert worden. Mindestens 100 Israelis wurden getötet und Hunderte verletzt. Es sollen auch mehrere Israelis in den Gazastreifen verschleppt worden sein. Bei israelischen Gegenangriffen auf Gaza wurden laut Gesundheitsministerium in Gaza bis zum Nachmittag mindestens 200 Menschen getötet.