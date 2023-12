Potsdam (dpa/bb) – Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts will die Brandenburger Regierungskoalition ihr Hilfspaket mit Schulden in Höhe von zwei Milliarden Euro absichern. Dazu soll der Landtag am Mittwoch für das Jahr 2024 erneut eine Notlage wegen der Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine und der hohen Inflation erklären. Mit dem Brandenburg-Paket sollen die hohen Kosten für Kommunen, Unternehmen und Familien abgefedert werden.

Zuvor debattieren die Parlamentarier in einer Aktuellen Stunde (10.00 Uhr) über die Folgen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Die Koalition will Anfang kommenden Jahres in einem Nachtragshaushalt die notwendigen Investitionen, für die neue Schulden aufgenommen werden sollen, klar benennen. Bislang war eine halbe Milliarde Euro als pauschale Vorsorge eingestellt worden.

Am Nachmittag debattiert der Landtag erneut über einen Antrag der Linke-Fraktion, den Internationalen Frauentag am 8. März wie in Berlin auch in Brandenburg zum Feiertag zu erklären. Ein erster Vorstoß der Linke für den Feiertag war im vergangenen Jahr im Landtag gescheitert.