Potsdam (dpa/bb) – Der Brandenburger Landtag entscheidet am heutigen Mittwoch über die Erklärung einer außergewöhnlichen Notsituation auch für das Jahr 2024. Die rot-schwarz-grüne Regierungskoalition führt dafür als Grund die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und die hohe Inflation an.

Der Landtag hatte zwar bereits eine Notlage für dieses Jahr und für 2024 erklärt, um Familien, Kommunen und Unternehmen mit einem Hilfspaket in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro unterstützen zu können. Doch nach dem Haushalts-Urteil des Bundesverfassungsgerichts soll das Hilfspaket mit der erneuten Erklärung für 2024 abgesichert werden. Die Erklärung der Notlage ermöglicht eine Ausnahme von der Schuldenbremse, die neue Staatsschulden weitgehend ausschließen soll. Die Kreditermächtigung für das kommende Jahr soll dann noch 1,06 Milliarden Euro betragen.

Ursprünglich sollte die Abstimmung bereits am vergangenen Freitag in der Plenarsitzung laufen. Doch die AfD-Fraktion setzte durch, dass es zuvor eine Anhörung von Sachverständigen im Finanzausschuss geben soll. Nach der Anhörung in schriftlicher Form gab der Finanzausschuss des Landtags am Montag mit großer Mehrheit eine Empfehlung für die erneute Erklärung der Notlage ab. Die AfD-Fraktion stimmte dagegen.