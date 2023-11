Potsdam (dpa/bb) – Der Brandenburger Landesrechnungshof legt am Montag (11.00 Uhr) im Landtag seinen Jahresbericht vor. Die Rechnungsprüfer hatten in diesem Jahr nach dem Skandal beim RBB die Kontrollorgane Rundfunk- und Verwaltungsrat geprüft und die Berliner Kollegen die Vergütungen der Sendeleitung. Die Vorschläge der Rechnungsprüfer wurden weitgehend in den Entwurf zur Reform des RBB-Staatsvertrags übernommen.

Erwartet wird, dass sich der Landesrechnungshof nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Umwidmung von Sondervermögen auch zu den Folgen für Brandenburg äußern wird. Ein Fokus liegt dabei auf der Betonung der Karlsruher Richter zum Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit. Gegen das Brandenburg-Paket der Landesregierung zur Abfederung der Folgen des Ukraine-Kriegs mit Schulden in Höhe von zwei Milliarden Euro, das auf zwei Jahre angelegt ist, hat die AfD-Fraktion im Landtag Klage eingereicht.

Bereits öffentlich wurde eine Feststellung des Landesrechnungshofs, dass beim Schießtraining der Polizei in Frankfurt (Oder) 4400 Schuss Munition verschwunden sind. Auch dazu werden weitere Aussagen im Jahresbericht erwartet.