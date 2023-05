Brüssel (dpa/bb) – Das Brandenburger Kabinett berät in Brüssel über die europäische Energiepolitik und die Auswirkungen auf das Land. Bei der auswärtigen Sitzung am Dienstag geht es auch um Fördermittel der EU – zum Beispiel für die Lausitz und für die Raffinerie PCK in Schwedt.

Geplant sind nach Angaben der Staatskanzlei Gespräche von Mitgliedern der Landesregierung mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission, Maroš Šefčovič, dem EU-Sozial- und Beschäftigungskommissar Nicolas Schmit und EU-Kommissionsvizechef Frans Timmermans.

Das Kabinett unter Führung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will sich auch mit den Brandenburger EU-Parlamentsmitgliedern Christian Ehler (CDU), Ska Keller, Sergey Lagodinsky (beide Grüne), Helmut Scholz (Linke) sowie Botschafter Michael Clauß austauschen.