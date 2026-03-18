Potsdam (dpa/bb) – Zahlreiche Apotheken in Brandenburg bleiben am kommenden Montag (23. März) wegen eines bundesweiten Protests dicht. Patientinnen und Patienten, die dringend Medikamente brauchten, müssten sich aber keine Sorgen machen: Auch in Brandenburg seien Notdienstapotheken geöffnet und stellten die Arzneimittelversorgung sicher, teilte der Apothekerverband Brandenburg mit.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hat zu einem Protesttag ausgerufen. «Viele Apotheken in Brandenburg befinden sich in einer existenzbedrohenden Situation, weil sie chronisch unterfinanziert sind», sagte Landesverbandschefin Andrea König. Das Honorar für die Abgabe rezeptpflichtiger Medikamenten sei seit 13 Jahren nicht mehr gestiegen, wohl aber Löhne und Kosten. In Brandenburg gingen Jahr für Jahr immer mehr Apotheken verloren.



