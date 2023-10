Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Brandenburg wird im aktuellen Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler nicht wegen Steuergeld-Verschwendung gerügt, sondern für ein Positiv-Beispiel gelobt. In der am Dienstag vorgestellten Publikation lobt der Verein Brandenburg und die Bundesregierung dafür, dass die Pläne für ein repräsentatives Protokollgebäude am Rande des Flughafens BER zum Empfang von Staatsgästen aufgegeben worden seien.

«Die teuren Pläne für den sogenannten Regierungsflughafen mit Kosten von mehr als 344 Millionen Euro sind damit vom Tisch», teilte der Verein mit. Stattdessen solle der erst im Oktober 2020 eröffnete BER-Interimsterminal für die Baumaßnahme genutzt werden. Darauf habe der Steuerzahlerbund seit Jahren gedrängt.