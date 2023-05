Potsdam (dpa/bb) – Brandenburg wählt am 22. September kommenden Jahres einen neuen Landtag. Das Präsidium habe sich am Mittwoch auf diesen Termin geeinigt, sagte ein Sprecher der Landtagsverwaltung am Donnerstag. Zuvor hatte der RBB über die Festlegung auf das Datum berichtet.

Der 22. September 2024 ist demnach laut Landesverfassung der späteste mögliche Termin. Der Landtag wird für die Dauer von fünf Jahren gewählt.