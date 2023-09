Potsdam (dpa/bb) – Auch in Brandenburg heulen am Donnerstag die Sirenen zum bundesweiten Warntag. «In Brandenburg beteiligen sich alle kreisfreien Städte und Landkreise an dem Warntag», teilte ein Sprecher des Innenministeriums mit. Er solle «die Bevölkerung für das Thema Warnung sensibilisieren und die Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit des bestehenden Warnmittelmixes erproben».

Ab 11.00 Uhr gingen auf verschiedenen Wegen die Warnungen los. Zunächst werde das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe über ein Warnsystem verschiedene Multiplikatoren wie Medienbetreiber oder App-Server ansteuern. Von dort würden die Warnmeldungen unter anderem über Fernseher, Radios und Warn-Apps gestreut. Die regionalen Warnsysteme wie Sirenen werden von den Landkreisen und Kommunen beziehungsweise deren Regionalleitstellen ausgelöst.

Eine Entwarnung wird es nach Ministeriumsangaben gegen 11.45 Uhr geben.