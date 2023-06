Hennigsdorf (dpa/bb) – Brandenburg hat an den Volksaufstand in der DDR vom 17. Juni vor 70 Jahren und die Niederschlagung der Proteste erinnert. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nannte den Aufstand am Samstag ein «Symbol für den Willen der Menschen nach Freiheit» und appellierte an alle, wachsam zu sein. «Bleiben wir aufmerksam, wenn die Demokratie unter Druck gerät», sagte Woidke laut Mitteilung bei der zentralen Gedenkveranstaltung am Stahlwerk in Hennigsdorf. «Wir stellen zunehmend fest: Sie ist nicht selbstverständlich und erfordert, dass wir alle an ihrer Verteidigung mitwirken.»

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke zog einen Bogen zur friedlichen Revolution in der DDR. «Der Jahrestag erinnert uns daran, dass mutige Menschen sich über Jahrzehnte für Demokratie und Freiheit einsetzten, bis 1989 die friedliche Revolution den Sturz des SED-Regimes herbeiführte», sagte sie.

Am 17. Juni 1953 demonstrierten in der gesamten DDR etwa eine Million Menschen gegen höhere Arbeitsnormen, aber auch gegen die Sozialistische Einheitspartei SED und die deutsche Teilung, für freie Wahlen und mehr Wohlstand. Die sowjetische Besatzungsmacht, die DDR-Volkspolizei und die Staatssicherheit stoppten die Proteste. Mindestens 55 Menschen wurden getötet, mehr als 10 000 wurden verhaftet. In Brandenburg legten zum Beispiel die Hennigsdorfer Stahlwerkerinnen und Stahlwerker ihre Arbeit nieder und machten sich auf den Weg ins Berliner Zentrum.

Auch an vielen anderen Orten Brandenburgs gab es am 17. Juni 1953 Proteste. Zahlreiche Menschen waren damals in der Potsdamer Stasi-Haftanstalt Lindenstraße eingesperrt. Der Opfer wurde am Samstag auch in der Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam gedacht.