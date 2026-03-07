Berlin (dpa/bb) – Unmittelbar neben einem Musikclub in Berlin-Friedrichshain ist in den frühen Morgenstunden ein Feuer ausgebrochen. Die Berliner Polizei hält Brandstiftung und einen politischen Hintergrund für möglich, wie sie mitteilte.

Eine Angestellte hatte die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie den Brand an einer technischen Außenanlage des Gebäudes auf dem RAW-Gelände an der Revaler Straße entdeckt hatte, so ein Polizeisprecher.





Feuerwehr und Polizei rückten daraufhin zum Brandort aus. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen rechtzeitig, um ein Übergreifen auf das Gebäude selbst zu verhindern, das zu der Zeit leer war.

Hakenkreuze an der Hauswand

Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Durch die Flammen entstand ein Schaden an der Belüftungsanlage. Ein Haustechniker wies auf nationalsozialistische Symbole wie Hakenkreuze hin, die an die Hauswand und die Lüftungsanlage gesprüht worden waren.

Sie waren nach seinen Angaben am Abend zuvor noch nicht dort. Weil ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen.