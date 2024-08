Berlin (dpa/bb) – Eine Autowerkstatt ist bei einem Brand im Berliner Stadtteil Alt-Hohenschönhausen weitgehend zerstört worden. Das Feuer breitete sich in der Nacht zu Montag auf einer Fläche von circa 150 Quadratmetern aus und löste mehrere kleine Explosionen aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Das Gebäude in einem Gewerbegebiet sei in weiten Teilen abgebrannt, das Dach komplett eingestürzt, zudem seien mehrere Autos ausgebrannt.

Vor der Werkstatt fanden die Einsatzkräfte eine leicht verletzte Person, die ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.