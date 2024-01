Berlin (dpa/bb) – Ein Brand in einem achtgeschossigen Hochhaus in Berlin-Hellersdorf hat am Samstag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Mehrere Menschen müssten von den Einsatzkräften gerettet werden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstagnachmittag. Das Gebäude sei stark verraucht. Die Feuerwehr ist den Angaben nach mit rund 115 Einsatzkräften vor Ort. Weitere Details waren zunächst unklar.