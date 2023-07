Berlin (dpa/bb) – Die Feuerwehr hat am Donnerstagmorgen einen Brand in einem Gebäude des Auguste-Viktoria-Klinikums in Berlin-Schöneberg gelöscht. Das Feuer brach in einem Untersuchungsraum im oberen Stock des zweigeschossigen Gebäudes in der Rubensstraße aus, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Demnach konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Zwölf Klinikmitarbeiter und vier Patienten wurden vom Rettungsdienst versorgt, fünf kamen wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in die Rettungsstelle der Klinik. Die Feuerwehr war mit 70 Kräften im Einsatz, sagte der Sprecher.