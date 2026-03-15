Berlin (dpa) – In einem Seniorenheim in Berlin ist am Morgen ein Feuer im Keller ausgebrochen. Der Rettungsdienst kümmere sich um mehrere Menschen, die vom Rauch betroffen seien, teilte die Feuerwehr mit. Die Rettungswege des Gebäudes in der Maulbeerallee in Staaken sind demnach stark verraucht.

Genauere Angaben zu möglichen Verletzten machte die Feuerwehr zunächst nicht. «Wir versuchen, den Brand von einer Trafo-Einheit fernzuhalten», sagte ein Feuerwehrsprecher weiter. Insgesamt sind den Angaben zufolge 68 Einsatzkräfte vor Ort. Die Brandursache war zunächst unklar.



