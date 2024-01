Wittenberge (dpa/bb) – In einer Reihenhaussiedlung in Wittenberge (Prignitz) ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Am Montagmorgen war die Feuerwehr nach Angaben eines Polizeisprechers weiter mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Feuer sei in einer Wohnung ausgebrochen und auf das Nachbarhaus übergegangen. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner wurden von der Feuerwehr evakuiert.

Nach Angaben des Sprechers könnte ein Bewohner, der mit einer Flex gearbeitet hatte, das Feuer ausgelöst haben. Zum Sachschaden kann die Polizei noch keine Angaben machen.