Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Feuerwehr ist am Montag zu einem Brand in einer Pflegeeinrichtung im Bezirk Neukölln ausgerückt. Es seien rund 70 Feuerwehrleute in der Saalestraße im Einsatz, teilte die Feuerwehr bei Twitter am Montag mit. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.