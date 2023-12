Berlin (dpa/bb) – In der Nacht zum Freitag ist in einem elfgeschossigen Haus in der Zingster Straße (Neu-Hohenschönhausen) ein Feuer ausgebrochen. Die Gründe für das Feuer sind noch nicht abschließend ermittelt, sagte ein Sprecher am frühen Freitagmorgen. Die Kriminalpolizei ermittle demnach noch vor Ort, der Verdacht der Brandstiftung stehe im Raum. Verletzt worden sei niemand.