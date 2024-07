Berlin (dpa/bb) – Ein Brand in einem leerstehenden Gebäude in Berlin-Lichtenberg hat am Abend für eine Rauchwolke über der Hauptstadt gesorgt. Bei dem Brand in der Bornitzstraße seien 50 Kräfte im Einsatz, teilte die Feuerwehr mit. Demnach steht ein eingeschossiges Gebäude komplett in Brand. Angaben zur Ursache des Brandes und einer möglichen Schadenshöhe gab es zunächst nicht. Die Feuerwehr riet Anwohnern dazu, Fenster und Türen zu schließen. Im Umfeld der Einsatzstelle könne es zu Geruchsbelästigung durch Rauch kommen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.