Finsterwalde (dpa/bb) – Ein Brand in einer Halle eines Entsorgungsunternehmens in Lichterfeld-Schacksdorf (Landkreis Elbe-Elster) sorgt seit Montagabend für einen Feuerwehreinsatz. Wie ein Sprecher der Regionalleitstelle erklärte, brennt Material im Inneren des Gebäudes. Dieses werde mit Radladern nach draußen gebracht und dort abgelöscht, hieß es. Laut dem Sprecher ist das Feuer in dem Ort südlich von Finsterwalde unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnt vor einer verstärkten Rauchentwicklung.