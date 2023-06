Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Pankow hat ein ehemaliges Wirtschaftsgebäude in der Nacht zum Montag gebrannt. Die umliegenden Straßen seien während der Löscharbeiten großräumig gesperrt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Ab kurz nach Mitternacht sei die Feuerwehr im Einsatz gewesen.

Am frühen Montagmorgen wurde der Einsatz abgeschlossen, die Straßen sind wieder frei. Verletzt wurde nach Angaben des Sprechers niemand. Wie hoch der Sachschaden an dem leerstehenden Gebäude sei, könne man noch nicht sagen. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.