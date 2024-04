Berlin (dpa/bb) – Nach dem Brand in einem Lokal am Mierendorffplatz in Berlin-Charlottenburg ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Ein 40 Jahre alter Verdächtiger wurde festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach hat ein Brandkommissariat der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Laut einer Sprecherin werde in alle Richtungen ermittelt. Bislang gebe es keine Hinweise, dass eine politische Motivation eine Rolle gespielt haben könnte. Zu den Umständen der Festnahme machte die Polizei keine weiteren Angaben.

Laut den Angaben bemerkte ein Anwohner in der Nacht zu Dienstag Rauch in dem Restaurant und verständigte Polizei und Feuerwehr. Das Feuer wurde gelöscht, verletzt wurde niemand. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei am Brandort hätten den Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung ergeben, hieß es.