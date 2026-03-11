Wandlitz (dpa/bb) – Durch einen Brand in einer Zumischanlage in Wandlitz (Landkreis Barnim) ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brach in der Nacht zu Mittwoch auf dem Grundstück eines Asphaltmischwerks ein Feuer aus. Der Brand verursachte «bereits jetzt einen Sachschaden in Millionenhöhe», teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Nach Angaben der Regionalleitstelle Nordost wurden die Einsatzkräfte mittlerweile reduziert. Demnach laufen derzeit die Restarbeiten. Die Warnmeldung für den Brand im Stadtteil Schönerlinde wurde mittlerweile aufgehoben. Die Orte Schönerlinde, Wandlitz, Schönwalde, Lindenhof und Berlin-Buch waren vor Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung gewarnt worden.





Auf der Internetseite des Unternehmens heißt es, dass das Asphaltmischwerk aktuell planmäßige Winterreparaturarbeiten durchführt. Demnach läuft die reguläre Produktion erst am 23. März wieder an.