Werneuchen (dpa/bb) – Ein Feuer bei Dacharbeiten hat ein Wohnhaus in Werneuchen im Landkreis Barnim vorerst unbewohnbar gemacht. Der Dachstuhl des Einfamilienhauses sei am Samstag bei Arbeiten in Brand geraten, berichtete die Polizei am Montag. Dadurch seien umfangreiche Löscharbeiten der Feuerwehr notwendig gewesen. Das Wohnhaus sei anschließend für unbewohnbar erklärt worden. Die Polizei schätzte den Schaden auf 300.000 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung.