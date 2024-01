Cottbus (dpa/bb) – In der Notaufnahme des Carl-Thiem-Klinikums in Cottbus hat es am Sonntag gebrannt. Wie die Stadt Cottbus am Montag bekanntgab, war das Feuer am Nachmittag in einem Mülleimer auf einer Krankenhaustoilette ausgebrochen. Sechs Patientinnen und Patienten sowie das Personal der Notaufnahme hätten die Station vorübergehend verlassen. Verletzt wurde niemand, so die Polizei. Nach einer Durchlüftung der Räume habe die Station laut Stadtverwaltung am Abend ihre Arbeit fortsetzen können. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.